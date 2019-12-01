Cristiano Ronaldo no viene a México y desata decepción entre aficionados

Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 20 de Marzo de 2026 a las 07:24:07

Ciudad de México, 20 de marzo del 2026.- Luego de semanas de especulación, se confirmó que Cristiano Ronaldo no viajará a México para el partido amistoso ante la Selección Mexicana.

La noticia se dio a conocer este viernes, cuando la Selección de Portugal publicó su convocatoria para la próxima Fecha FIFA, en la que enfrentará tanto al “Tri” como a Estados Unidos.

La ausencia del delantero se debe a que no logró recuperarse de una lesión muscular sufrida recientemente, por lo que el técnico español Roberto Martínez decidió no incluirlo en la lista para los últimos amistosos oficiales antes de la Copa del Mundo.

El encuentro entre la Selección de Portugal y la Selección Mexicana está programado para disputarse en el Estadio Banorte el próximo sábado 28 de marzo, donde se esperaba la presencia del astro portugués, misma que había generado gran expectativa entre la afición mexicana.