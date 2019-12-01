Conquista queretana oro en Panamericano de Natación Artística

Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 9 de Abril de 2026 a las 14:04:50

Querétaro, Querétaro, 9 de abril del 2026.- La atleta queretana de natación artística, Jacqueline Meléndez Valdez, obtuvo la medalla de oro en la modalidad de dueto técnico durante el Panam Aquatics Championships 2025, celebrado en Medellín, Colombia.

Junto a su compañera, la seleccionada nacional, Lucia Saucedo Boltvinik, logró una puntuación de 258.9308, superando a otras duplas representantes de México, Chile y Perú.

Este triunfo se suma a la trayectoria internacional de la nadadora, quien también se consagró como medallista de oro en los Juegos Panamericanos Junior Asunción 2025.

Jacqueline ha reforzado su posición como referente del deporte estatal al acumular participaciones en dos mundiales y cinco campeonatos panamericanos, representando a México y a la entidad.