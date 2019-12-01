Confirman a “Chelito” Delgado para el partido con causa de Leyendas del Cruz Azul en Zitácuaro

Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 21 de Abril de 2026 a las 09:44:53

Zitácuaro, Michoacán, 21 de abril de 2026.- Antonio Ixtláhuac, presidente municipal de Zitácuaro, Michoacán, confirmó la participación del exfutbolista internacional César “Chelito” Delgado como parte del equipo de Leyendas del Cruz Azul que disputará el partido con causa este próximo 25 de abril en el Estadio Ignacio López Rayón.

Este encuentro deportivo, que enfrentará a las Leyendas del Cruz Azul contra el equipo de La Heroica, tiene como objetivo recaudar apoyo para la adquisición de una camioneta destinada al traslado de niñas y niños con cáncer, fortaleciendo así la atención y acompañamiento a sus familias.

El alcalde destacó que este tipo de eventos reflejan el compromiso de su administración por impulsar acciones con sentido social, a través del deporte y la participación ciudadana.

“Será un gran partido, pero sobre todo una causa que nos une como sociedad para apoyar a quienes más lo necesitan”, expresó Antonio Ixtláhuac.

Para este encuentro, se confirmó la participación de destacadas figuras del futbol profesional como Yosgart Gutiérrez, José Alberto “Don Juan”, Rogelio Chávez, Elías Hernández, Javier “Chuletita” Orozco, Gerardo Lugo, Víctor “Vitola” Gutiérrez, Edgar Andrade, Luis Ángel Landín, Johan Rodríguez, Marinho Ledezma, Adrián Cortés, José Luis Sixtos y César “Chelito” Delgado, conformando un plantel que garantiza un espectáculo deportivo de alto nivel.

Asimismo, se informó que los boletos serán totalmente gratuitos; sin embargo, será necesario contar con boleto de acceso para ingresar al estadio.

La cita es el próximo 25 de abril, a las 16:00 horas, en el Estadio Ignacio López Rayón.

El Gobierno de la Heroica Zitácuaro reiteró su compromiso de seguir promoviendo actividades que fortalezcan el tejido social, el deporte y el apoyo a causas que generan bienestar para las familias.