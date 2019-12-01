Confirma Gianni Infantino que Irán sí participará en el Mundial de Futbol 2026

Ciudad de México, a 15 de abril de 2026.- A pesar del clima de tensión internacional que rodea al futbol rumbo a la próxima Copa del Mundo, la incertidumbre sobre la participación de algunas selecciones comenzó a disiparse. La FIFA dejó en claro su postura al confirmar que Irán estará presente en el torneo de 2026, sin importar el contexto político que enfrenta actualmente.

El anuncio fue realizado por el presidente del organismo, Gianni Infantino, quien descartó cualquier posibilidad de veto hacia la selección iraní debido al conflicto armado que mantiene con Estados Unidos. Con ello, el dirigente puso fin a las especulaciones que habían surgido en torno a la seguridad y viabilidad de su participación.

Durante su intervención en el foro económico “Invest in America”, Infantino explicó que el combinado asiático obtuvo su lugar en la justa tras superar las eliminatorias de su confederación, por lo que su presencia está plenamente justificada en términos deportivos. Además, señaló que los jugadores mantienen la firme intención de competir al más alto nivel, sin que las diferencias políticas interfieran en su objetivo.

El contexto bélico en la región había generado dudas sobre la logística del torneo, que por primera vez se celebrará de manera conjunta en México, Estados Unidos y Canadá. La posible llegada del equipo iraní a territorio estadounidense fue uno de los puntos más debatidos en medios internacionales, ante las preocupaciones en materia de seguridad.

Sin embargo, el dirigente suizo sostuvo una postura firme al señalar que el futbol debe permanecer al margen de los conflictos entre gobiernos y funcionar como un espacio de encuentro entre naciones. En ese sentido, defendió que la Copa del Mundo puede convertirse en un símbolo de convivencia, incluso en escenarios de alta tensión política.

Como parte de este posicionamiento, Infantino reveló que recientemente visitó al equipo iraní durante su concentración en Turquía, donde pudo constatar el compromiso de los jugadores y su determinación por disputar el torneo. “El equipo iraní vendrá, por supuesto. Representan a su gente, clasificaron y quieren jugar”, afirmó el presidente de la FIFA, cerrando así el debate sobre su participación.