Concluyó la segunda fase de visorías del Atlético Morelia-UMSNH Varonil

Morelia, Michoacán, a 06 de julio de 2026.- Con el objetivo de captar talento para reforzar al Atlético Morelia-Universidad Michoacana Varonil rumbo a su tercera temporada en la Liga de Tercera División Profesional (TDP), se llevó a cabo la segunda etapa de visorías en las canchas de Ciudad Universitaria.

En esta ocasión se dieron cita jugadores con recorrido profesional y sin experiencia de todo Michoacán y de distintos puntos de la República Mexicana para mostrarse y buscar un lugar en el equipo subcampeón de filiales de la Liga TDP.

"Estamos muy contentos con esta segunda etapa de visorías, al igual que en la primera, hemos detectado que hay mucho talento, tanto en el estado como en el exterior. Ha sido complicado porque tener tanto jugador con muy buenas características complica la elección, pero estamos contentos", comentó Julio Juárez, auxiliar técnico del Atlético Morelia-UMSNH.

Cabe mencionar que los jugadores elegidos en la primera y segunda visoría han sido citados a entrenar con el equipos de Tercera División con el objetivo de darles seguimiento y hacer un último filtro.

El segundo estratega del representativo nicolaita afirmó que los jugadores que ya llevan un proceso en la plantilla no tienen ventaja sobre las nuevas incorporaciones, pues todos estarán en condiciones de pelear por un lugar en el cuadro titular.

"Yo creo que todos tienen la misma oportunidad que los que ya pertenecen al equipo, el que ya está no tiene lugar asegurado, ni quien llega nuevo tiene problemas para ser titular en esta nueva temporada", compartió.