Con categoría, el Atlético Morelia recupera el liderato de la Expansión

Morelia, Michoacán, a 15 de marzo de 2026.- El escándalo, el chisme, el rumor y la falta de información oficial con respecto a supuestos amaños de partido por parte de algunos jugadores canarios no hicieron mella en el desempeño del Atlético Morelia, habida cuenta que, con categoría, buen futbol y eficacia ante el arco rival recuperó el liderato de la Liga de Expansión al derrotar 3-2 al Tepatitlán, equipo que, ahora, es sublíder y el que sigue sin poder vencer en el Estadio Morelos al conjunto michoacano.

Fue un buen partido, con arribos y opciones en las dos porterías. El Tepa salió descarado, agresivo, vertical. Hizo notar que confiaba en que saldría victorioso y se afianzaría en la cima de la Tabla General. Y para que la cuña apriete, Bryan “Cobra” Mendoza hizo el de la quiniela con vistoso taquito cuando apenas iba el minuto 12. Eso fue un balde helado para la afición que, perpleja, no caía en la razón.

Atlético Morelia adelantó líneas, se tornó más agresivo, buscó por todos los sectores de la cancha y al 30’ tuvo su recompensa. El suizo Rubén del Campo metió zurdazo letal desde los once pasos y venció al guardameta Vinotinto para decretar el 1-1 transitorio. Sin embargo, al 45+7’, Idekel Domínguez bajó de pecho un rebote y desde cerca de la media luna metió zurdazo que dejó viendo visiones al portero canario. Era el 1-2 y, así, los equipos se fueron al descanso.

El paisaje futbolístico de la parte complementaria fue de ida y vuelta, de lucha intensa de no dar por perdido balón alguno. Pero el gol se negaba y cuando ya se creía que por fin el Tepa podría sacar una victoria del Estadio Morelos, Mauro Nambo, el jugador de la Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidfalgo (UMSNH) que tanto aporta al equipo canario, se metió por sector izquierdo y mandó tiro centro con veneno que trató de alejar Diego Aguilar, pero lo metió en su portería, era el autogol, era el empata a 2.2.

La gente, los jugadores y hasta la banca celebraban, se daban por bien servidos con el empate, pero faltaba… El nerviosismo le ganó a la defensiva del Tepatitlán y de último minuto regaló un penal que Alonso Flores, el goleador michoacano que tanto estuvo fuera por lesión, reapareció y tiró derechazo que rechazó el guardameta, pero el rebote le quedó al jugador canario que sin pensársela atacó de derecha para vencer al portero y marcar el 3-2 de la victoria canaria. Así sea.