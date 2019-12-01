Con buena participación, Imcufide cierra convocatoria al Galardón Municipal del Deporte

Con buena participación, Imcufide cierra convocatoria al Galardón Municipal del Deporte
Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 9 de Noviembre de 2026 a las 12:05:14
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Morelia, Michoacán; 09 de noviembre de 2026.- El gobierno del presidente municipal de Morelia, Alfonso Martínez Alcázar, cerró con buena participación la convocatoria al Galardón Municipal del Deporte “Profesor Bertín Aguilar Pérez”, a través del Instituto Municipal de Cultura Física y Deporte (Imcufide).

Cabe recordar que este galardón es la máxima distinción que entrega el Gobierno de Morelia a quienes practican, fomentan y difunden el deporte en el municipio.

Un total de 34 nominaciones fueron recibidas en las categorías de: Deporte Individual Infantil, Deporte de Conjunto Infantil, Deporte Individual Juvenil, Deporte de Conjunto Juvenil, Deporte Adaptado, Entrenador de Deporte Individual, Entrenador de Conjunto, Mejor Tenencia en Deporte Individual, así como de Conjunto y Comunicador Deportivo.

El siguiente paso en el proceso oficial será definir al jurado calificador, el cual estará encargado de -tras una profunda revisión- determinar a los galardonados de esta edición. 

Posteriormente, en Sesión Solemne de Cabildo se entregará el Galardón Municipal del Deporte a todas y todos los ganadores, lo que incluye un reconocimiento así como un incentivo económico por su distinguida labor.

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