“Con 15 millones de euros no me compro una pierna de Gilberto Mora”: Rafaela Pimienta, representante de la perla mexicana

Ciudad de México, 9 de octubre del 2025.- Cuando se habla del presente del futbol mexicano, hay un nombre que no puede faltar en la discusión: Gilberto Mora.

El futbolista nacional de apenas 16 años de edad es considerado una de las mayores promesas del futbol mundial, una vez que se encuentra en el ojo del mundo en el Mundial Sub 20, donde ha sido, por lejos, el mejor de la competencia.

Ante el revuelo que ha causado “Morita”, su representante, Rafaela Pimienta, quien tiene entre sus representados a figuras mundiales como Erling Haaland, Paul Pogba y Matthijs de Ligt, afirmó que “con 15 millones de euros no me compro una pierna de Gilberto Mora”, lo cual ha causado revuelo internacional.

Se tiene previsto que Xolos de Tijuana, equipo dueño del pase de Mora, haga una venta récord para el futbol mexicano tras el Mundial 2026, cuando Gil ya tenga la mayoría de edad, con una suma que podría alcanzar hasta los 50 millones de dólares.

Equipos de talla internacional como Barcelona, Real Madrid y PSG ya han puesto sus ojos en la joyita mexicana, a la espera de su evolución como futbolista y atentos al crecimiento que tenga en los próximos meses.

Desde Carlos Vela y Giovanni Dos Santos un jugador mexicano no causaba tanta expectativa, por lo que ahora Gilberto Mora deberá enfocarse en hacer lo que está haciendo: disfrutar dentro del terreno de juego, ya que en el asunto de los papeles, está en buenas manos con la agente internacional Rafaela Pimienta, quien ya llevó a otro connacional al futbol de élite, con la transferencia de Santiago Giménez al AC Milán.