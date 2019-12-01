Chivas vence a Necaxa y suma tres puntos en el Apertura 2026

Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 20 de Octubre de 2026 a las 23:01:13

Guadalajara, Jalisco, 20 de octubre de 2026.- Las Chivas del Guadalajara vencieron 1-0 al Necaxa este martes en el Estadio Akron, en partido correspondiente a la Jornada 13 del torneo Apertura 2026 de la Liga MX.

El único gol del encuentro llegó al minuto 77, cuando un centro de Roberto “Piojo” Alvarado fue desviado por el defensa de Necaxa, Agustín Oliveros, quien terminó enviando el balón a su propia portería.

Durante el partido, el Guadalajara buscó abrir el marcador en varias ocasiones, pero se encontró con la defensa de los Rayos y las intervenciones del portero Javier Orantes. Por su parte, Necaxa también generó oportunidades que fueron detenidas por el guardameta rojiblanco, Raúl “Tala” Rangel.

Con este resultado, el equipo dirigido por Gabriel Milito volvió al triunfo y llegó a 23 puntos, con lo que subió provisionalmente al segundo lugar de la tabla general. América se mantenía en la primera posición con 24 unidades y partidos pendientes.

Por su parte, Necaxa se quedó con nueve puntos y permaneció en el penúltimo lugar de la clasificación.

En su siguiente compromiso, Chivas visitará a Monterrey el sábado 24 de octubre, mientras que Necaxa recibirá a Bravos de Juárez el viernes 23.