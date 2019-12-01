Chivas rescata el empate ante Tigres en la Jornada 12 del Apertura 2026

Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 17 de Octubre de 2026 a las 19:57:44

Guadalajara, Jalisco, 17 de octubre de 2026.- Las Chivas de Guadalajara empataron 1-1 frente a Tigres este sábado, en partido correspondiente a la Jornada 12 del torneo Apertura 2026 de la Liga MX, disputado en el Estadio Akron.

El conjunto visitante tomó la ventaja al minuto 36, cuando Juan Brunetta marcó el primer gol del encuentro, sin embargo, el panorama cambió antes del descanso, cuando Juan Brunetta fue expulsado por una fuerte entrada sobre Leonel Calderón, por lo que Tigres tuvo que disputar el segundo tiempo con diez jugadores.

Pese a la desventaja numérica de los felinos, Chivas tuvo que insistir para encontrar el empate, que llegó al minuto 77 por conducto de Jordan Carrillo. El gol permitió al Guadalajara evitar la derrota en casa y repartir puntos con el equipo regiomontano.

Con este resultado, Chivas llegó a 20 puntos y se colocó en el cuarto lugar de la tabla general, mientras que Tigres sumó 14 unidades y se mantuvo en la posición 13. Ambos equipos volverán a jugar el martes 20 de octubre: el Guadalajara recibirá a Necaxa y los felinos se enfrentarán a León.