Básquetbol, voleibol, levantamiento de pesas y porristas concluyen sus visorías 

Morelia, Michoacán, a 11 de septiembre de 2025.- Las visorías de las distintas disciplinas de la Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo (UMSNH) van por buen camino, ya que hasta el momento, hay disciplinas que concluyeron su captación de talento como es el caso del básquetbol, voleibol, levantamiento de pesas y el equipo de porristas.

En lo que se refiere al baloncesto femenil, durante los dos días de prueba acudieron cerca de 70 estudiantes, entre las que el coach Leopoldo Soria vio un buen nivel.

"Estamos muy contentos de la visoría, hubo bastante participación, detectamos a algunas chicas que nos pueden aportar mucho talento para nuestra selección. Una cosa que fue muy agradable es que las chicas desde el primer momento mostraron mucho entusiasmo, muchas ganas, mucha energía y pues eso es un principio muy importante”, comentó Soria Contreras.

Otros deportes que también concluyeron ya su proceso de visorías son el voleibol femenil, que reunió a 120 alumnas, mientras que para el voleibol varonil fueron 94 aspirantes. A las pruebas para integrarse al grupo de porristas asistieron cerca de 70 personas, a levantamiento de pesas se dieron cita seis y también se llevó a cabo el tiro con arco.

Cabe mencionar que, todavía se estarán llevando a cabo visorías de fútbol, en ambas ramas, en atletismo, bádminton, ajedrez, box y natación.