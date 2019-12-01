Barra de Cruz Azul no ingresará al Estadio Corregidora

Autor: Fernando Trejo / Noventa Grados | Fecha: 16 de Julio de 2026 a las 22:49:18

Querétaro, Qro., 16 de julio de 2026.- El próximo martes 21 de julio, el juego de Cruz Azul vs Puebla se jugará en el estadio Corregidora de Querétaro. Ante esta situación y la restricción del ingreso de barras al inmueble, autoridades locales habían dado a conocer que la Federación Mexicana de Fútbol (FMF) sería quien definiera el acceso de los equipos de animación al graderío del Coloso del Cimatario.

Por este motivo, La Sangre Azul, barra del Cruz Azul, dio a conocer a través de un comunicado que no asistirán al encuentro por disposiciones del Gobierno de Querétaro y del Fútbol Mexicano.

“Para el debut del Campeón, las autoridades y el Gobierno del Estado de Querétaro mantienen la postura de no permitir el ingreso de grupos de animación en dicha ciudad, motivo por el cual, en esta ocasión, la sangre azul no podrá asistir”.



Aseguró que si las autoridades en materia de seguridad de Querétaro, estos detendrán los autobuses o vehículos donde se detecte gente organizada para acudir al Corregidora.

“Ya que por disposición del gobierno si detectan camiones, van de pasajeros o similares con gente organizada serán detenidos y regresados a su lugar de origen.

Como sangre azul lamentamos profundamente esta situación, ya que el campeón merece un recibimiento digno de su barra y afición en general el cual no será posible.

Restringirían venta de bebidas alcohólicas

Por su parte, secretario de Gobierno del estado de Querétaro, Eric Gudiño Torres anunció que la venta de bebidas alcohólicas en el Estadio Corregidora se restringirá a los asistentes a los partidos de futbol 15 minutos antes de que concluya el juego.

"La regla para la venta de alcohol es igual para el estadio, para todos los partidos de futbol”.

Aseguró que se seguirá trabajando para garantizar que en los partidos se viva un ambiente familiar, pero en materia de seguridad continuarán los cinco anillos de seguridad que implementa la Policía Estatal.