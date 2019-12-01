Atlético Morelia-UMSNH vence al América en partido amistoso 

Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 7 de Enero de 2026 a las 17:30:49

Ciudad de México, a 7 de enero de 2026.- El Atlético Morelia-Universidad Michoacana varonil continúa con su preparación rumbo a la Copa Conecta y la segunda vuelta de la Liga de Tercera División Profesional (TDP) y este miércoles derrotó 7-5 a un equipo de fuerzas básicas del Club América en partido amistoso.

El encuentro, que se desarrolló en las instalaciones de Coapa en la Ciudad de México, se jugó a cuatro tiempos de 30 minutos y tuvieron participación los 25 jugadores convocados por parte de los Zorros.

Carlos Suazo se destapó con un triplete, mientras que Ronaldo Alejandre, Fredy Vargas, Luis Fernando Martínez y Emiliano Monzón marcaron un tanto cada uno para sentenciar la victoria.

Cabe mencionar que el cuadro nicolaita volverá a la actividad oficial el 21 de enero cuando reciba a los Aguacateros de Uruapan en la primera ronda de la Copa Conecta, compromiso programado a las 18:00 horas en el Estadio Universitario “Hidalgo”.

Mientras que en la Liga TDP los Zorros regresarán a la acción el 30 de enero, cuando sean anfitriones del Deportivo Zitácuaro, duelo que se efectuará a las 18:00 horas en el recinto nicolaita.