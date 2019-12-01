Atlético Morelia-UMSNH varonil sale de Abasolo con 3 puntos

Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 11 de Octubre de 2026 a las 20:44:13

Abasolo, Guanajuato, a 11 de octubre de 2026. - El Atlético Morelia-Universidad Michoacana varonil continuó con su espectacular inicio de temporada y este domingo derrotó 0-5 a los Delfines de Abasolo en partido de la Jornada 2 del Grupo 11 de la Liga de Tercera División Profesional (TDP), que se desarrolló en el Estadio Municipal de Abasolo.

Desde el silbatazo inicial, los Zorros dominaron el encuentro, se adueñaron del balón, empezaron a llegar con peligro a la meta rival y lo reflejaron al minuto 12, cuando César Cruz recibió un centro al área y con un certero cabezazo abrió el marcador.

Pese a la ventaja los nicolaitas no bajaron el ritmo, y al 29' Brandon Vieyra desbordó por derecha, llegó a línea de fondo y le puso una diagonal a Carlos Suazo, quien no perdonó y a la altura del manchón penal puso el 0-2.

Pero los nicolaitas no se conformaron y al 37' prácticamente sentenciaron la victoria cuando Edgar González concretó una pena máxima y puso el 0-3 con el que se fueron al medio tiempo.

El trámite del partido no cambió después del descanso, los Zorros siguieron con la posesión del esférico y con acercamientos de peligro al área contraria, y al 70' la pelota llegó a Alonso Villa, que desde la media luna la mandó guardar en el ángulo para poner el 0-4.

Al 85' los Delfines atacaban, la zaga nicolaita recuperó un balón y encabezó un rápido contragolpe que culminó Daniel Fuentes tras definir por un costado del arquero local, cerró la cuenta y puso el 0-5 definitivo.

Con este resultado, Atlético Morelia-UMSNH suma seis puntos, se coloca en la parte alta del sector 11 y en su siguiente compromiso recibirá a Aguacateros de Uruapan, en juego programado para el viernes 16 de octubre a las 18:00 horas en el Estadio Universitario Hidalgo.