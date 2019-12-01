Morelia, Michoacán, a 21 de noviembre de 2026. - El Atlético Morelia-Universidad Michoacana varonil sigue imparable y ligó su séptimo triunfo consecutivo, al derrotar 2-0 a Furia Azul de Pátzcuaro en encuentro de la Jornada 8 del Grupo 11 de la Liga de Tercera División Profesional (TDP), que fue el último de 2026 en el Estadio Universitario Hidalgo.

Apenas se escuchó el silbatazo que dio inicio a las acciones y los Zorros comenzaron a llegar con peligro a la meta rival, el primer intento se presentó al minuto 2 con un diaparo de César Cruz que pasó rozando el poste derecho.

Las insistencia nicolaita no cesó, continuaron buscando romper el cero con jugadas de larga distancia, llegadas por las bandas como fue al 24 cuando llegó un centro desde la derecha que cruzó el área y que Edgar González no alcanzó a empujar, por lo que se fueron al descanso sin movimiento en el marcador.

El curso del juego no cambió en el complemento, los representantes de la Casa de Hidalgo siguieron tocando la puerta visitante y fue al 65' que llegó el invitado de honor, luego de que tras un cobro de falta desde la derecha apareció dentro del área César Cruz para rematar 'picadito' y poner el 1-0.

Al 70' 'Camaro' repitió la dosis y firmó su doblete tras un cobro de tiro de esquina preciso a segundo poste, a donde llegó Cruz para, con un sólido frentazo, mandar el esférico al fondo que colocó el 2-0 y que a la postre fue definitivo.

Cabe mencionar que con las dos anotaciones de esta noche, Cruz llegó a seis en lo que va del presente certamen, con lo que se coloca como uno de los líderes de ese rubro en el sector.

Luego de mantener un paso perfecto con siete victorias en el mismo número de partidos, Atlético Morelia-UMSNH varonil acumula 21 puntos, se consolida como líder del Grupo 11 y líder nacional, y en la fecha 9 visitará al Deportivo Sahuayo, partido con el que concluirá la primera vuelta.