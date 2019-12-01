Atlético Morelia-UMSNH Femenil sigue imparable

Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 4 de Noviembre de 2026 a las 16:07:23

San Miguel de Allende, Guanajuato, 04 de noviembre de 2026.- El Atlético Morelia-Universidad Michoacana Femenil se dio un festín la tarde del martes al imponerse 12-2 a las Titanias de Querétaro en partido pendiente de la Jornada 1 del Grupo 5 de la Liga de Tercera División Profesional (TDP), que se desarrolló en el Estadio Municipal de San Miguel de Allende.

Las nicolaitas saltaron al terreno de juego prácticamente con la ventaja, luego de que apenas al minuto 2 Renata Ayala le dio un pase a Sofía Medina, quien entró al área, se quitó a la portera rival y abrió el marcador.

Después se vino la lluvia de anotaciones por parte del cuadro de la Casa de Hidalgo: María Fernanda Díaz marcó en dos ocasiones, Paula Salto convirtió un doblete y Renata Ayala también sumó dos festejos para poner el 7-0 con el que se fueron al medio tiempo.

En la parte complementaria y pese a tener encaminada la victoria, las representantes de la Máxima Casa de Estudios no bajaron el ritmo y continuaron con la cosecha de goles.

Renata metió dos tantos más para firmar su póker, 'Sofi' también agregó dos anotaciones más a su cuenta personal para irse con un hattrick y 'Pau' marcó un tanto más para también sellar su triplete y completar la docena de goles.

Cabe mencionar que por la escuadra de Querétaro, que tiene como sede Sam Miguel de Allende en Guanajuato, Hanna Aguilar fue la encargada de descontar en dos ocasiones para poner cifras definitivas.

Con este resultado, Atlético Morelia-UMSNH Femenil mantiene el invicto en la presente campaña, suma seis triunfos y un empate, además es la mejor ofensiva del sector al acumular 41 goles a favor y solo nueve en contra.

De esta manera, las nicolaitas llegan a 19 puntos, se colacan en el segundo lugar del grupo, pero con un partido menos que el líder, y este viernes enfrentarán su compromiso de la fecha 9, en el que volverán a jugar de visita ahora ante Cajeteras de Celaya.