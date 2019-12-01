Atlético Morelia-UMSNH Femenil se lleva el triunfo en Querétaro

Santiago de Querétaro, Querétaro, a 22 de marzo de 2026.- El Atlético Morelia-Universidad Michoacana Femenil salió triunfal de su última visita de la temporada regular del Grupo 5 de la Liga de Tercera División Profesional (TDP), luego de que se impuso 2-0 a Querétaro 3D en partido de la Jornada 17, que se desarrolló en el Estadio Bicentenario.

Sofía Medina fue la encargada de abrir el marcador al minuto 20, cuando recibió el balón, dejó atrás a su marcadora, entró al área y disparó, sin embargo, la portera rival atajó, pero el rebote le quedó a la delantera nicolaita que no perdonó en la segunda oportunidad y mandó la pelota al fondo.

Con este tanto, 'Sofi' llegó a 15 anotaciones en la presente campaña, con lo que se coloca en segundo lugar de goleo del sector 5 y es séptima a nivel nacional.

Y antes del descanso apareció Adriana Ramírez, tomó la pelota dentro del área, recortó a una rival y disparó a segundo poste para poner el 2-0 que a la postre fue definitivo. Cabe mencionar que, este fue el festejo 23 de 'Adri' en la temporada.

En el complemento, el trámite fue más parejo y aunque ambas escuadras buscaron el marco rival, el marcador ya no se movió y terminó con la victoria nicolaita.

Con este resultado, el Atlético Morelia-UMSNH llegó a 45 puntos y, a falta de que termine la jornada, se coloca como líder del Grupo 5 y en la última fecha de la fase regular recibirá a San Juan del Río en encuentro programado para el 27 de marzo en el Estadio Universitario Hidalgo.