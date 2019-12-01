Atlético Morelia-UMSNH Femenil mantiene el subliderato del Grupo 5

Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 15 de Febrero de 2026 a las 11:26:58

Zamora, Michoacán, a 15 de febrero de 2026. - El Atlético Morelia-Universidad Michoacana Femenil se mantuvo como sublíder del Grupo 5 de la Liga de Tercera División Profesional (TDP), a pesar de que este sábado cayó 1-0 ante Deportivo Zamora en choque correspondiente a la Jornada 12, que tuvo como sede la cancha de la Unidad Deportiva El Chamizal.

El partido, que se desarrolló bajo un intenso calor, fue reñido desde el silbatazo inicial y fue al minuto 6 cuando Carolina Torres marcó el único tanto del encuentro.

Después del gol, las nicolaitas buscaron acercarse al marco rival tratando de conseguir el empate, mismo que no llegó a pesar de los intentos de Adriana Ramírez, Sofía Medina y Evelin Yépez.

En la parte complementaria, el trámite del juego fue muy competido y con pocas emociones en las porterías, por lo que el marcador ya no se movió.

De este modo, el Atlético Morelia-UMSNH Femenil se mantiene con 27 puntos en el segundo lugar del sector y en la fecha 13 recibirá a Magos Unión Deportiva, duelo que se jugará el 20 de febrero en el Estadio Universitario Hidalgo.