Atlético Morelia UMSNH Femenil toma ventaja en la serie ante Atlético Mexicano

Ecatepec, Estado de México, a 04 de abril de 2026.- El Atlético Morelia-Universidad Michoacana Femenil ganó el capítulo inaugural de la primera etapa de la liguilla de la Liga de Tercera División Profesional (TDP) al imponerse 0-2 al Atlético Mexicano en duelo jugado este sábado en el Estadio Revolución de Ecatepec.

La parte inicial fue muy cerrada, el cuadro mexiquense salió muy bien parado atrás y dejó pocos espacios, la jugada más clara fue por parte de las nicolaitas cuando corría el minuto 37 y Adriana Ramírez se quitó a la portera rival, tiró a puerta, pero una defensa salvó en la línea, por lo que no hubo movimiento en la pizarra.

Las representantes de la Casa de Hidalgo saltaron al complemento con la intención de abrir el marcador y 'Adri' dio otros dos avisos, al 55' reventó el travesaño con un cabezazo tras un tiro de esquina y solo dos minutos después volvió a tocar la puerta al recibir un pase filtrado de Sofía Medina y definir ante la salida de la guardameta local, sin embargo, el balón pasó apenas por un costado.

Las nicolaitas no bajaron los brazos y fue al 73' que movieron las redes, luego de que 'Sofi' recibió un pase largo, dejó atrás a las defensas rivales y bombeó el balón ante la salida de la meta rival.

Ya cerca del final, apareció la campeona nacional de goleo y con la misma fórmula sentenció la victoria al llegarle el esférico, hacerle un 'globito' a la portera, recuperar la pelota y prácticamente entrar caminando a la portería.

El partido de vuelta se jugará el sábado 11 de abril a las 11:00 horas en el Estadio Universitario Hidalgo "El Zorro Nicolaita". Cabe recordar que en caso de empate global, se definirá al equipo ganador mediante una tanda de penales.