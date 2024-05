Atlético Morelia sigue sin Proyección de Futuro

Morelia, Michoacán, 20 de mayo 2024.- Hay poco qué decir de la Liga de Expansión y, todavía menos, del Atlético Morelia, un equipo sin un plan serio hacia futuro inmediato, porque sigue en las mismas de vivir de prestado y con una base ínfima de jugadores desde que nació hace 4 años.

Su presente, por eso, es de humo, como de humo es su devenir, por más que se diga lo contrario, habida cuenta que el Clausura 23-24 terminó como subcolero con tan solo 10 puntos de 42 posibles

Esto es que hablamos de un equipo que ni a la mediocridad pudo llegar en el torneo que acaba de terminar.

Mismo que no tiene un horizonte halagüeño, por más que se hable de que es un equipo de Primera, lo que no es verdad porque nació de Segunda y no ha dado visos de algo diferente, a no ser que cerró torneo como de Tercera. Pero su directiva sigue hablando del máximo circuito, lo que cada día se ve más lejos, habida cuenta que ni certificación tiene.



Su mal mayor está en su directiva, eso es evidente, porque culpa a diestra y siniestra, de ahí tantas altas y bajas en 4 años de vida de ese equipo. Este Atlético Morelia nunca ha jugado en Primera División. En tan corto tiempo ha tenido varios entrenadores: Ricardo Valiño, Gabriel Pereira, Carlos Adrián Morales, Roberto Muñoz, Israel Hernández, Norberto Scoponni y, ahora, Mario García. Y, eso, señores y señoras, habla de inconsistencia y de falta de proyecto.



De cara al Apertura 2024 lo que tiene son huecos, habida cuenta que dio de baja a 6 jugadores: Ulises Cardona, Santiago Viera, Edson Chávez, Gustavo Ramírez, Jesús Saavedra y Leobardo López. Y solamente ha anunciado 3 altas, ninguna realmente relevante: Josué Gómez (Alebrijes), Harold Vázquez (Cimarrones) y Patricio Zerecero (Venados). Ah, pero Mario García ya vendió promesas incumplibles, porque habló hasta de jugar el Mundial de Clubes; vaya manera de querer engañar.



En suma, la pregunta es: ¿Qué hay que esperar del Atlético Morelia? Y la respuesta es simple y llana: ¡Todo! Sí, todo, porque no tiene nada. Esa es la realidad, aunque duela, porque la afición michoacana merece un mejor equipo y, sobre todo, de Primera División, pero… Lo que es el Atlético Morelia sigue sin proyección a futuro, se mantiene sin una base sólida de jugadores, por eso.... Ojalá que José Luis Higuera nos dé una grata sorpresa en los días siguientes. Así sea.