Atlas y Chivas empatan 1-1 en el Clásico Tapatío

Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 10 de Octubre de 2026 a las 22:35:40

Guadalajara, Jalisco, 10 de octubre de 2026.- Atlas y Chivas repartieron puntos este sábado tras empatar 1-1 en una nueva edición del Clásico Tapatío, correspondiente a la jornada 11 del torneo Apertura 2026 de la Liga MX, disputado en el Estadio Jalisco.

Después de una primera mitad sin goles, los rojinegros tomaron la ventaja al minuto 52 con una anotación de Kevin Zenón, quien puso a celebrar a la afición local y acercó al Atlas a la victoria ante su rival de ciudad.

Chivas buscó la manera de responder y tuvo una oportunidad desde el punto penal, pero Ángel Sepúlveda no logró convertirla. Sin embargo, el delantero tuvo su revancha al minuto 86, cuando anotó el gol del empate y evitó que el Guadalajara se fuera con las manos vacías.

Con este resultado, ambos equipos sumaron un punto en la lucha por mantenerse entre los primeros lugares de la clasificación. El empate dejó al Guadalajara con una ligera ventaja sobre Atlas en la tabla general del Apertura 2026.