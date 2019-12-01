Atlas inicia con triunfo el Apertura 2026 tras vencer 3-2 a León 

Atlas inicia con triunfo el Apertura 2026 tras vencer 3-2 a León 
Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 17 de Julio de 2026 a las 21:26:42
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León, Guanajuato, 17 de julio de 2026.- Atlas comenzó con el pie derecho el Torneo Apertura 2026 al derrotar 3-2 a León, en un partido que estuvo marcado por los goles y la expulsión de Diber Cambindo.

Los rojinegros tomaron ventaja al minuto 2 con un gol de Duk, pero Cambindo igualó el marcador al 27. Sin embargo, el delantero de La Fiera fue expulsado al 42, dejando a su equipo con un hombre menos para toda la segunda mitad.

Atlas aprovechó la superioridad numérica y recuperó la ventaja con anotaciones de Alfonso “Ponchito” González al 50 y Aldo Rocha, de penal, al 73. León recortó distancias al 78 por conducto de Jordi Cortizo, aunque no le alcanzó para evitar la derrota.

Con este resultado, Atlas sumó sus primeros tres puntos del torneo, mientras que León arrancó el Apertura 2026 con una derrota en casa.

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