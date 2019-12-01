Anuncian competencia de Aguas Abiertas en la costa michoacana

Morelia, Michoacán, a 07 de enero del 2025.- Del 16 al 18 de enero se llevará a cabo la edición 14 del Torneo de Aguas Abiertas en Palma Sola, evento que contempla también voleibol y atletismo; el torneo tiene categorías de 1k, 3k y 5k, informó Juan Carlos Domínguez Ruiz, organizador del torneo.

En conferencia de prensa, detalló que el evento comenzará a partir de las 8 de la mañana para finalizar cerca de las 11 de la mañana y a partir de las 4 de la tarde se marcará un receso para llevar a cabo la premiación posteriormente; además de presencia de tortugas, ballenas, delfines y algunas especies de peces. Todos los eventos se llevan a cabo con respeto a la fauna de la región.

Por su parte, Francisco Javier Domínguez Ruiz, también organizador del evento, señaló que la competencia comienza con la categoría principiantes y finalmente la categoría infantil para que puedan participar acompañados de un padrino.

Destacó que la comunidad de Ostula tiene la seguridad garantizada para llevar a cabo todas las actividades, presencia de médicos, paramédicos y enfermeras. A la fecha hay 280 personas inscritas, esperando en un futuro llegar a ser una competencia nacional.

Apuntó que el avistamiento de ballenas se puede observar desde el restaurante porque se acercan hasta a 300 metros de la orilla de la playa.