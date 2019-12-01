América golea 5-2 al Atlas y se mantiene como líder del Apertura 2026 

Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 21 de Octubre de 2026 a las 21:14:54

Guadalajara, Jalisco, 21 de octubre de 2026.- América consiguió una contundente victoria de 5-2 sobre Atlas este miércoles, en el partido correspondiente a la jornada 13 del torneo Apertura 2026 de la Liga MX, disputado en el Estadio Jalisco.

Las Águilas tomaron el control del encuentro desde el primer tiempo. Miguel Borja abrió el marcador al minuto 26 y dos minutos después Érick Sánchez amplió la ventaja para poner el 2-0 antes del descanso.

En la segunda mitad, Brian Rodríguez marcó el tercer tanto del América al minuto 58, mientras que Alejandro Zendejas hizo el cuarto al 63, dejando al conjunto rojinegro con una amplia desventaja.

Atlas intentó reaccionar y consiguió descontar al minuto 73 con un gol de Luis Esteves. Cinco minutos después, Ryan Mmaee anotó el segundo tanto de los locales y acercó a su equipo en el marcador.

Sin embargo, Kevin Álvarez marcó el quinto gol del América al minuto 79 y aseguró la victoria de las Águilas, que sumaron tres puntos en su visita a Guadalajara.

Con este resultado, América confirmó su buen momento en el torneo, mientras que Atlas tendrá que buscar recuperarse en sus próximos compromisos del Apertura 2026.