Ajax derrota 2-0 al Atalanta con dos goles en los últimos minutos en la UEFA Conference League

Ajax derrota 2-0 al Atalanta con dos goles en los últimos minutos en la UEFA Conference League
Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 22 de Octubre de 2026 a las 17:00:41
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Ámsterdam, Países Bajos, 22 de octubre de 2026.- El Ajax consiguió una victoria de 2-0 ante el Atalanta en la segunda jornada de la Conference League, gracias a dos goles que llegaron en los últimos minutos del encuentro disputado en el Johan Cruyff Arena.

Durante gran parte del partido, ambos equipos tuvieron dificultades para encontrar el gol. El Ajax buscó aprovechar su condición de local para ponerse en ventaja, mientras que el conjunto italiano intentó mantener el marcador sin goles.

Fue hasta el minuto 87 cuando Tolu Arokodare logró abrir el marcador para el equipo neerlandés. Cuando parecía que el encuentro terminaría con esa diferencia, Abdellah Ouazane anotó el segundo gol al minuto 90+3 y aseguró el triunfo para los locales.

Con este resultado, el Ajax sumó sus primeros tres puntos en la competición y consiguió una victoria importante ante su afición. Por su parte, el Atalanta se quedó sin sumar en esta jornada y buscará recuperarse en su siguiente compromiso europeo.

 

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