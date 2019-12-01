Ya viene el Tianguis Artesanal de Occidente de Michoacán, anuncia Casart

Autor: Luis Manuel Guevara / Noventa Grados | Fecha: 2 de Diciembre de 2025 a las 11:17:01

Morelia, Michoacán, a 02 de diciembre del 2025.- Del 12 al 21 de diciembre se llevará a cabo la III edición del Tianguis Artesanal de Occidente en Zamora, con la participación de creadores de 20 ramas artesanales, anunció Cástor Estrada Robles, director general de la Casa de las Artesanías de Michoacán (Casart).

En conferencia de prensa, el funcionario estatal apuntó que, en el caso del Segundo Concurso Estatal de Artesanías de Occidente que se llevará a cabo en la Casona Pardo, se cuenta con una bolsa de premios de 700 mil pesos.

Señaló que en 2024 participaron artesanos de 58 comunidades de 35 municipios, con una derrama económica de 12 millones de pesos en lo que respecta al tianguis. En cuanto al concurso se vendieron aproximadamente 382 mil pesos, con la participación de 748 artesanos e inscripción de más de mil 200 piezas.

Roberto Monroy García, secretario de Turismo del estado, reconoció la apertura a la creación de la este tipo de concursos y puntos de venta, pues los artesanos siempre requieren de más impulsos para la comercialización de sus piezas. Invitó a no perder ese punto

Apuntó que harán una campaña de promoción en el Aeropuerto de Guadalajara para que se dé a conocer que pueden comprar piezas artesanales a aproximadamente una hora de sus instalaciones; además de tener como clientes potenciales a los municipios de la región y algunos más de Jalisco.

Carlos Alberto Soto Delgado, presidente municipal de Zamora, recalcó que recibirán compradores de Guanajuato, Jalisco, Ciudad de México, Nuevo León, California, Chicago, Colombia, además de personas provenientes de Europa y Asia.

María Emilia Reyes Oceguera, presidenta de la Unión de Artesanos del estado, detalló que la instalación del tianguis comienza el 11 de diciembre en la calzada Zamora-Jacona, mientras que el día 13 de diciembre será el desfile artesanal.