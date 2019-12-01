UMSNH y Festival Internacional de Cine de Morelia consolidan alianza; Yarabí Ávila firma convenio de colaboración

Ciudad de México, a 04 de septiembre de 2025.- Se consolida la alianza de la Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo (UMSNH) con el Festival Internacional de Cine de Morelia (FICM), tras la firma de convenio de colaboración entre la rectora Yarabí Ávila González y la directora del FICM, Daniel Michel.

En este marco, el fundador y vicepresidente del Festival, Cuauhtémoc Cárdenas Batel manifestó su satisfacción por este acuerdo, tras referir que la Máxima Casa de Estudios es un referente para las y los michoacanos, “y siempre nos honra que la Universidad nos pueda acompañar en este esfuerzo por la cultura”.

Agradecemos especialmente, añadió, a la Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo por su amable apoyo, gran parte de las sedes oficiales del Festival son posibles gracias a la enorme disposición de la rectora Yarabí Ávila González, a la Secretaria de Difusión Cultural y Extensión Universitaria y a todo el personal que hace posible que ocupemos sus espacios durante la duración del Festival.

En tanto, la directora Daniela Michel agradeció a la rectora nicolaita y a la UMSNH, que dijo, ha sido una inmensa aliada en las actividades que se desarrollan en el marco del evento cinematográfico. “Es un honor poder tener este convenio, muchas gracias”.

En este sentido, precisó que, se estarán proyectando funciones gratuitas tanto en recintos nicolaitas, como en la plaza Benito Juárez y en Cinépolis, por lo que apuntó que es importante que la ciudadanía asista.

Flanqueada por representantes de dependencias federales, estatales y municipales, la rectora Yarabí Ávila manifestó que para la institución a su cargo representa un gran orgullo participar en la firma de este convenio, tras agradecer a nombre de la comunidad nicolaita al presidente del FICM, Alejandro Ramírez Magaña, al vicepresidente Cuauhtémoc Cárdenas Batel y a la directora Daniela Michel, quienes afirmó, son aliados de la UMSNH en el crecimiento académico y en la formación integral de las y los estudiantes.

“Para la Universidad Michoacana es una gran satisfacción estar presente en este magno encuentro cultural que ha trascendido fronteras y que hoy se reconoce como el festival de cine más importante de nuestro país, nos honra recibirlos en nuestros edificios impregnados de historia, y lógicamente es la cuna ideológica de la Independencia de nuestro país”.

La colaboración que hoy celebramos entre nuestra Máxima Casa de Estudios y el Festival Internacional de Cine de Morelia, agregó, representa una alianza estratégica que fortalece no sólo a la institución, sino también a la sociedad a la que servimos.

“Para nosotros, el cine como lenguaje universal, es vehículo de reflexión, de identidad, de transformación social y el que la Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo, una institución pública con más de 55 mil estudiantes participe de manera activa en este espacio significa abrir nuevas posibilidades para el desarrollo cultural, académico y humano de nuestra comunidad”.

Ávila señaló que, la UMSNH celebrará su 108 aniversario y qué mejor hacerlo que con su participación en el FICM, tras referir que es el segundo año que se concreta esta colaboración. “Tenemos muy claro que la Universidad Michoacana como todas las instituciones educativas no solamente es este espacio donde se transforma a través del conocimiento, sino también es este espacio de reflexión para nuestras y nuestros estudiantes”.

Agregó que este acuerdo permitirá que las y los alumnos pueden aprender y tener un acercamiento con el séptimo arte, al tiempo que, compartió que es gratificante que se haya tomado en cuenta a la UMSNH para albergar diversas actividades del Festival y para que las y los estudiantes tengan la oportunidad participar como voluntarias y voluntarios y de ingresar a talleres, lo que abona a fortalecer la calidad educativa de la institución.

“Muchas gracias por pensar en la Universidad Michoacana como este espacio en donde podemos todas y todos seguir avanzando de manera coordinada para lograr un impacto no solamente cultural, sino académico y social para nuestro estado”, sostuvo.

Por su parte, la directora del FICM, Daniela Michel detalló que el evento cinematográfico se realizará del 10 al 19 de octubre, con funciones preinaugurales el 9 de octubre, y compartió detalles del programa de actividades que se estará realizando en la capital michoacana.