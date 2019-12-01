Tolimán anuncia actividades para el Equinoccio Primavera 2026

Tolimán, Querétaro, 5 de marzo de 2026.- Representantes de la Cámara de Comercio de Querétaro y autoridades del municipio de Tolimán anunciaron las actividades que se llevarán a cabo los próximos 20 y 21 de marzo en el Cerro del Calvario para el Equinoccio de Primavera 2026, y se estima tener una derrama económica de hasta 480 mil pesos.

El Coordinador de Cultura del municipio de Tolimán, Miguel Rayas García, explicó que se recibirá a la primavera desde el Cerro del Calvario con un ritual ancestral para el buen temporal, el cual busca generar una conexión espiritual con la naturaleza en la cima del valle sagrado.



“A través de nuestros saberes, nuestra lengua, le damos la bienvenida a la primavera, es un momento y una oportunidad para que todas y todos puedan visitar al municipio, no solamente en la parte turística, sino también para conectar con nuestras raíces, conectar con nuestra gente, conectar con nuestra cultura”, dijo.

Afirmó que el recibir a la primavera es un acto de fe y conexión con la naturaleza, entrelazando el sincretismo de los antepasados indígenas con la fe católica, sin embargo, también es un momento de reflexión para mantener vivas tradiciones ancestrales.

Menciono que el programa contempla para el viernes 20 de marzo, un desfile tradicional con estudiantes de preescolar y primaria a las 9:00 horas en el jardín principal, seguido de un carnaval con preparatorias del municipio a las 15:30 horas. A las 19:00 horas se realizará el acto inaugural en el Cerro de El Calvario, seguido por la danza de guerreros chichimecas y la presentación de la danza representativa de Tolimán, las Inditas de San Pablo.

Además, para el sábado 21 de marzo se tiene previsto el ritual del buen temporal a las 11:30 horas en el Cerro de El Calvario, así como presentaciones de danza tradicional y talleres culturales en el jardín principal, entre ellos uno de elaboración de atole tradicional y otro de música tradicional, la jornada concluirá a las 19:00 horas con una presentación de danza representativa y la clausura del evento.