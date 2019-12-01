Sefeco concluye con éxito el 8° Festival Cultural del Torito de Petate Tradicional de Morelia

Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 11 de Octubre de 2026 a las 12:49:38

Morelia, Michoacán; 11 de octubre de 2026. La Secretaría de Fomento Económico (Sefeco), en conjunto con el Colegio de Morelia, concluyó con éxito el Octavo Festival Cultural del Torito de Petate Tradicional de Morelia.

Este evento organizado por el gobierno del presidente municipal de Morelia, Alfonso Martínez Alcázar, reunió tradición, música, color e identidad en torno a una de las expresiones culturales más representativas de la ciudad.

Durante esta edición, participaron 36 toritos de petate provenientes de distintas colonias de Morelia, así como representantes de municipios invitados, quienes llenaron de alegría y orgullo el encuentro, mostrando el talento, la creatividad y el arraigo de las agrupaciones participantes.

Como parte de las actividades de cierre, el Ayuntamiento de Morelia realizó la entrega de reconocimientos a las y los participantes del festival, en agradecimiento a su entusiasmo, dedicación y contribución a la preservación de esta tradición, que forma parte de la identidad cultural de las y los morelianos.

Entre los toritos que desfilaron destacaron El Monarca Down de la colonia Félix Ireta, El Atrevido Jr. de Ventura Puente, El Compalle, de la colonia Obrera, El Mestizo del centro; El Relingo de Félix Ireta, y El Lucero del Valle procedente de la Estación Queréndaro, municipio de Zinapécuaro, como representante de los municipios invitados.

El festival permitió reconocer el trabajo de las agrupaciones y de las comunidades que mantienen viva esta tradición.

El Gobierno Municipal, mediante la Sefeco y el Colegio de Morelia, refrenda su compromiso con la promoción de las tradiciones, la cultura y la convivencia social.