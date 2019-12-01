SeCultura Morelia invita a Desfile de Catrinas y Catrines

Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 31 de Octubre de 2025 a las 11:18:03

Morelia, Michoacán; 31 de octubre de 2025.- El gobierno del presidente municipal de Morelia, Alfonso Martínez Alcázar, a través de su Secretaría de Cultura Municipal (SeCultura), informa a la ciudadanía que ya está todo listo para el Desfile de Catrinas y Catrines este 01 de noviembre.

En ese sentido, la secretaria de Cultura de Morelia, Fátima Chávez Alcaraz, invitó a las y los morelianos, turistas y visitantes a disfrutar de este magno evento, al que se registraron cerca de 3 mil 500 personas y se espera la asistencia de aproximadamente 160 mil espectadores.

“El Desfile de Catrinas y Catrines se ha convertido en una de las tradiciones más esperadas por las familias morelianas. Les invitamos a vivirlo con alegría, respeto y orgullo por nuestras raíces, recordando que el Día de Muertos es una celebración de vida y memoria”, destacó.

El recorrido del desfile partirá de la Fuente de Las Tarascas y avanzará por la avenida Madero para terminar a la altura de la calle Abasolo, donde culminarán las actividades. El desfogue de contingentes será por la calle Allende, hasta llegar a la Plaza Valladolid.

Previo al desfile, este sábado se implementarán los siguientes cierres viales:

• 15:00 horas: Cierre de los dos carriles de la avenida Madero, entre las calles Abasolo y Morelos Sur.

• 16:00 horas: Cierre de la avenida Acueducto, desde la esquina con Ventura Puente hasta la Fuente de Las Tarascas, en ambos sentidos.

• 18:00 horas: cierre de las calles Abasolo y Allende, hasta llegar a la Plaza Valladolid.