SeCultura Morelia invita a Desfile de Catrinas y Catrines

SeCultura Morelia invita a Desfile de Catrinas y Catrines
Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 31 de Octubre de 2025 a las 11:18:03
Compartir en FacebookCompartir
Compartir en Twitter Twittear
Compartir en WhatsApp Mensajear

Morelia, Michoacán; 31 de octubre de 2025.- El gobierno del presidente municipal de Morelia, Alfonso Martínez Alcázar, a través de su Secretaría de Cultura Municipal (SeCultura), informa a la ciudadanía que ya está todo listo para el Desfile de Catrinas y Catrines este 01 de noviembre.  

En ese sentido, la secretaria de Cultura de Morelia, Fátima Chávez Alcaraz, invitó a las y los morelianos, turistas y visitantes a disfrutar de este magno evento, al que se registraron cerca de 3 mil 500 personas y se espera la asistencia de aproximadamente 160 mil espectadores.

“El Desfile de Catrinas y Catrines se ha convertido en una de las tradiciones más esperadas por las familias morelianas. Les invitamos a vivirlo con alegría, respeto y orgullo por nuestras raíces, recordando que el Día de Muertos es una celebración de vida y memoria”, destacó.

El recorrido del desfile partirá de la Fuente de Las Tarascas y avanzará por la avenida Madero para terminar a la altura de la calle Abasolo, donde culminarán las actividades. El desfogue de contingentes será por la calle Allende, hasta llegar a la Plaza Valladolid. 

Previo al desfile, este sábado se implementarán los siguientes cierres viales:

•    15:00 horas: Cierre de los dos carriles de la avenida Madero, entre las calles Abasolo y Morelos Sur.
•    16:00 horas: Cierre de la avenida Acueducto, desde la esquina con Ventura Puente hasta la Fuente de Las Tarascas, en ambos sentidos.
•    18:00 horas: cierre de las calles Abasolo y Allende, hasta llegar a la Plaza Valladolid.

Noventa Grados
Más información de la categoria
Arrestan a jefe de plaza de organización criminal jalisciense en Aguascalientes
A metralla reciben a policías de Guanajuato en comunidad de Apaseo El Grande; hay dos heridos
Chocan carroza funcionaria y taxi en Uruapan, Michoacán
Operación Frontera Norte ha dejado más de 8 mil detenidos desde febrero
Más información de la categoria
Se registra explosión en refinería de Nuevo México, Estados Unidos; investigan causas
Arrestan a jefe de plaza de organización criminal jalisciense en Aguascalientes
Productores liberarán carreteras en Michoacán por Noche de Muertos; advierten retomar bloqueos tras el fin de semana
A metralla reciben a policías de Guanajuato en comunidad de Apaseo El Grande; hay dos heridos
Comentarios