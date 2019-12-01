SeCultura Morelia cierra actividades de Semana Santa con presentación del Ballet Folklórico del Ayuntamiento

Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 12 de Abril de 2026 a las 11:45:29

Morelia, Michoacán; 12 de abril de 2026.- El Ballet Folklórico del Ayuntamiento de Morelia se presentó exitosamente sobre la avenida Madero con la función “Morelia Siente la Danza”, como parte de las actividades artísticas y culturales impulsadas por el gobierno del presidente municipal, Alfonso Martínez Alcázar, durante el periodo vacacional de Semana Santa.

Ante familias morelianas, turistas y visitantes que se dieron cita en el Centro Histórico, la agrupación ofreció un programa lleno de tradición y colorido, con estampas representativas de Veracruz, Apatzingán, Tamaulipas y Jalisco, entre otras, llevando música y danza al corazón de la ciudad y fortaleciendo el disfrute de los espacios públicos.

Esta actividad fue organizada por la Secretaría de Cultura de Morelia (SeCultura) como parte de la oferta cultural gratuita diseñada para este periodo vacacional, con el objetivo de acercar expresiones artísticas a la ciudadanía y enriquecer la experiencia de quienes visitan la capital michoacana.

Durante la jornada sabatina, la dependencia municipal también llevó a cabo otras actividades culturales, como la Expo Arte 2026 en el Andador El Nigromante, donde creadoras y creadores locales presentaron y ofrecieron al público diversas propuestas de arte plástico.

Asimismo, se realizó la lectura dramatizada “Las Voces del Gólgota”, bajo la dirección de Rita Gironès, en el Jardín de La Soterraña, una puesta escénica que abordó historias de personajes bíblicos como Pedro, María Magdalena, Herodes, Juan y María.

Cabe señalar que se contó con la participación de los actores Manuel Ortega y Toño Meléndez, así como de la actriz Monse Ayala.

Con estas acciones, la Secretaría de Cultura de Morelia reafirma su compromiso de impulsar una programación diversa y accesible que abona a construir el mejor lugar para vivir.