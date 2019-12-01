SeCultura Morelia celebra primer aniversario del ensamble ‘Kantari’ 

SeCultura Morelia celebra primer aniversario del ensamble ‘Kantari’ 
Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 12 de Octubre de 2026 a las 18:09:41
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Morelia, Michoacán; 12 de octubre de 2026.- El Gobierno de Morelia encabezado por el presidente municipal, Alfonso Martínez Alcázar, celebró a través de su Secretaría de Cultura (SeCultura) el Primer Aniversario de “Kantari”, ensamble representativo del Programa de Coros y Orquestas Infantiles. 

Las y los alumnos de las colonias Villas del Pedregal, La Aldea, Guadalupe, Industrial, Ciudad Jardín, Gertrudis Sánchez y Colinas del Sur, interpretaron canciones como “44 Gatitos”, “Coplas de las Estrellas”, “Quién es aquel pajarito” y piezas como “The Puppet Show” de Josephine Trott y “Ayre” de John Dowland, entre otras. 

Cabe mencionar que el Programa de Coros y Orquestas arrancó en 2022 durante la administración del alcalde Alfonso Martínez Alcázar, con atención en cinco colonias. Sin embargo, en 2025 el programa se amplió a la colonia Industrial en colaboración con el Festival de Música de Morelia, en tanto que este 2026 también llegó a la colonia Guadalupe. 
    
El ensamble Kantari se creó para dar visibilidad al trabajo artístico y formativo que se desarrolla de manera permanente en las diferentes sedes del Programa de Coros y Orquestas Infantiles, el cual está por cumplir cinco años de operación, ofreciendo formación musical a niñas, niños y adolescentes en distintos espacios de Morelia.

Durante este primer año, el ensamble ha consolidado un proceso de formación coral e instrumental basado en la práctica colectiva, la disciplina, la escucha, la colaboración y el compromiso. 

La Secretaría de Cultura de Morelia refrenda impulsar proyectos de arte y cultura que fortalecen vínculos, fomentan la participación y contribuyen a la construcción de paz en el municipio.

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