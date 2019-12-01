SeCultura Morelia, artesanos e instituciones inician montajes de altares y tapetes tradicionales

Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 29 de Octubre de 2025 a las 13:33:29

Morelia, Michoacán, a 29 de octubre de 2025.- El gobierno del presidente municipal de Morelia, Alfonso Martínez Alcázar, destaca que a través de la Secretaría de Cultura (SeCultura) dio inicio el montaje de los altares y tapetes que este Día de Muertos vestirán de misticismo y tradición los espacios públicos de nuestra ciudad.

“Desde la Secretaría de Cultura de Morelia coordinamos la elaboración de altares y tapetes con 30 instituciones educativas públicas y privadas”, explicó la titular de SeCultura Morelia, Fátima Chávez Alcaraz.

También resaltó que, por segundo año consecutivo, artesanas y artesanos de San Fe de la Laguna ya se encuentran decorando el arco y túnel de la Calzada Fray Antonio de San Miguel.

Es importante mencionar que este año, gracias a la gran participación de la ciudadanía, se duplicó el número de altares, alcanzando un total de 80 montajes que permanecerán en exhibición durante los próximos días en la calzada Fray Antonio de San Miguel, las plazas Jardín Morelos, Villalongín, Carrillo, y el Jardín Azteca.

Algunas de las instituciones participantes son: la Preparatoria Federal por Cooperación “Melchor Ocampo” (Prefeco), Universidad Tec Milenio, la Facultad de Arquitectura de la Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo (Umsnh), la Universidad Vasco de Quiroga (UVAQ), la Universidad de Morelia (UDEM), el Centro Cultural de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM), el Instituto Valladolid y el Colegio Motolinia.

Cabe destacar que por primera vez se intervendrá la Plaza Carrillo en coordinación con el Consejo Ciudadano, la Funeraria Santa Cruz, el Instituto Dicormo y la Universidad Tecnológica de la Construcción (UTEC).

Además, este año se capacitó a jóvenes de las diversas instituciones participantes para fungir como “Embajadores Culturales” con el objetivo de promover la celebración de Día de Muertos, entre la ciudadanía, turistas y visitantes, en distintos puntos de la Calzada Fray Antonio de San Miguel, Plaza Jardín Morelos y Villalongín.

Fátima Chávez invitó a disfrutar de la riqueza cultural que se enmarca dentro de la celebración del Día de Muertos y visitar las ofrendas y tapetes que permanecerán en exhibición hasta el próximo 02 de noviembre.