SeCultura Morelia arranca con éxito programa artístico cultural de Día de Muertos 

Morelia, Michoacán; 31 de octubre de 2025.- Con la Procesión Purépecha y la proyección del documental “Memoria del Espacio. Leyendas del Centro Histórico”, arrancó con éxito el programa artístico y cultural promovido por el Gobierno de Morelia que encabeza el presidente municipal, Alfonso Martínez Alcázar, por medio de su Secretaría de Cultura (SeCultura).

La secretaria de Cultura, Fátima Chávez Alcaraz, y el director de la Preparatoria Federal por Cooperación (Prefeco) “Melchor Ocampo”, Rubén Loya, encabezaron el contingente de más de 600 de estudiantes, quienes, ataviados con atuendos tradicionales de la región de la Meseta Purépecha, desfilaron por la avenida Madero, desde las Tarascas hasta la Catedral de Morelia.

Chávez Alcaraz explicó que el objetivo de la Procesión Purépecha es reunir a la comunidad para recordar su origen, fortalecer su identidad cultural y rendir homenaje a las y los difuntos, reconociendo el momento en que el mundo de los vivos y el de los muertos se unen.

“A través de esta celebración se revive la memoria colectiva, se preservan las tradiciones y se reafirma la conexión espiritual con los antepasados, mostrando respeto, agradecimiento y continuidad cultural. Y qué mejor que lo realice una institución educativa, lo que permite inculcar y preservar en las nuevas generaciones nuestras tradiciones”, puntualizó.

Cabe mencionar que, a lo largo del recorrido, se regaló pan de muerto a los cientos de espectadores.

Al término de esta actividad, en el Jardín Morelos se proyectó el documental “Memoria del Espacio. Leyendas del Centro Histórico de Morelia”, proyecto dirigido por Esperanza Noemí Escobar Hernández, en el que se abordan algunas de las principales leyendas e historias de supuestas apariciones y fantasmas que dan identidad a diversos recintos históricos de nuestra ciudad.

Cabe recordar que el 1 de noviembre, en el marco del Desfile de Catrinas y Catrines, a partir de las 17:00 horas iniciarán las presentaciones artísticas y la batucada de la Universidad TecMilenio frente a la Catedral, a la par que el Centro Cultural de la UNAM llevará a cabo el Tercer Festival de Día de Muertos “La Casa de la Mano en la Reja” de 18:00 a 23:00 horas.

