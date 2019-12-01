SECULT invita a creadores audiovisuales a participar en laboratorio de producción en Querétaro

SECULT invita a creadores audiovisuales a participar en laboratorio de producción en Querétaro
Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 12 de Octubre de 2026 a las 16:51:10
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Emite SECULT convocatoria sobre producción audiovisual
 
Querétaro, Querétaro, 12 de octubre de 2026.- El Centro de Capacitación Cinematográfica (CCC) y el Instituto Mexicano de Cinematografía (IMCINE), en colaboración con la Secretaría de Cultura del estado (SECULT), emitieron la convocatoria al Laboratorio de Especialización Técnica en Audiovisual: Asistencia de producción 2026.

Ana Paola López Birlain, titular de la Secult, explicó que esta convocatoria está dirigida a personas creadoras del ámbito audiovisual originarias de Querétaro o residentes en la entidad, interesadas en fortalecer sus capacidades en asistencia de producción, una función fundamental para la organización y operación de los equipos de rodaje.

Explicó que el programa tendrá una duración de cuatro semanas, del 5 al 28 de noviembre de 2026, y busca contribuir al desarrollo de capacidades profesionales mediante herramientas que permitan a las personas participantes incorporarse progresivamente a los procesos de producción audiovisual y responder a las necesidades técnicas, logísticas y operativas de los rodajes. 

“El registro vence el 26 de octubre y los resultados se publicarán el 3 de noviembre. La convocatoria puede consultarse en: https://elccc.com.mx/Academica/CONVO_2026/Convocatoria_Quer%C3%A9taro.pdf”.

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