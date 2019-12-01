Se triplicó el precio de la cera para artesanos de la cerería, expone creador

Morelia, Michoacán, a 01 de enero del 2026.- El encarecimiento de los insumos ha comenzado a impactar de manera directa a quienes se dedican a la cerería artesanal en Michoacán, declaró José Luis Espinoza, artesano de la rama de la cerería, originario de Purépero, al señalar que el precio de la cera se ha elevado de forma considerable debido a su escasez.

De acuerdo con el creador michoacano, la limitada disponibilidad del material ha provocado que su valor aumente de manera abrupta, lo que ha generado dificultades para sostener la producción, ya que se trata del elemento principal para la elaboración de este tipo de artesanías e incluso ha triplicado su valor.

Explicó que la obtención de la cera depende de una sola cosecha anual por parte de los apicultores, razón por la cual su venta se concentra a finales y principios de año. En ese lapso, los artesanos deben adquirir el volumen necesario para cubrir sus necesidades durante varios meses.

José Luis Espinoza detalló que la compra del insumo se planea con base en la carga de trabajo del año previo y considerando que la cera requiere un tratamiento previo antes de ser utilizada. Recordó que durante el año 2024 el costo por kilogramo oscilaba entre 270 y 300 pesos, aunque hasta el momento no se conoce el precio que alcanzará en la temporada actual.