Se inaugura la edición 54 del Festival Internacional Cervantino en Guanajuato

Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 4 de Octubre de 2026 a las 07:48:02

Guanajuato, Gto. 04 de octubre de 2026.- La Gobernadora de la Gente, Libia Dennise García Muñoz Ledo, participó en la inauguración de la 54ª edición del Festival Internacional Cervantino (FIC), la celebración cultural más importante de México.

En esta Fiesta del Espíritu, Guanajuato vuelve a decirle al mundo quién es, una tierra orgullosa de sus raíces, generosa en su talento y dispuesta a encontrarse con los demás a través del arte, explicó la Gobernadora.

“Ustedes son el corazón que hace latir esta Fiesta del Espíritu. Gracias por demostrar, año tras año, que la cultura puede unir lo que parece distante, iluminar lo que parecía olvidado y abrir caminos donde antes no los había. Que estos días nos permitan emocionarnos, descubrir nuevas miradas y volver a creer en el inmenso poder de la creatividad humana”, dijo Libia Dennise.

Del 3 al 18 de octubre, Guanajuato, Capital Cervantina de América, se convertirá por 16 días en escenario de arte, historia y diversidad. Francia es el país invitado de honor, al cumplirse 200 años de relaciones diplomáticas con México. También participarán artistas de 20 entidades federativas, fortaleciendo el carácter nacional de la Fiesta del Espíritu.

El FIC contempla 95 espectáculos, 215 funciones, 17 sedes y 3 mil 325 artistas (2 mil 802 nacionales y 523 internacionales) de 29 países. Música, teatro, danza, ópera, artes visuales y propuestas multidisciplinarias llegarán a teatros, museos y plazas.

Guanajuato participa con más de 1 mil 400 artistas, 22 actividades. Sobresalen el

Proyecto Ruelas, el Escenario de la Gente y Vientos Musicales para la Gente, que acercan la cultura a las comunidades. Esta edición celebra además el centenario de José Alfredo Jiménez y el legado de María Grever.

Se estima una asistencia de más de 268 mil personas y una derrama económica superior a 363.5 millones de pesos. Se calcula la llegada de 63 mil 776 turistas a hoteles de Guanajuato capital, con 60% de ocupación promedio.

“Que cada aplauso celebre la diversidad. Que cada escenario construya puentes. Y que cada experiencia nos recuerde que cuando el arte toca el alma, el mundo cambia para ser un poco mejor”, destacó la Mandataria Estatal.

Se entregó la Presea Cervantina, la Presea Eugenio Trueba Olivares y el Reconocimiento al Periodista Destacado.

La Presea Cervantina 2026 se entrega al Cuarteto Latinoamericano, agrupación fundada en México en 1982, ganadora de dos Grammy Latino y reconocida por llevar la música de cámara latinoamericana a cinco continentes.

Recibió la distinción Arón Bitrán, violinista nacido en Chile y naturalizado mexicano, fundador del Cuarteto, solista internacional y formador de generaciones.

El Reconocimiento al Periodista Destacado corresponde a Federico Velio Ortega Delgado, periodista, comunicador e investigador histórico de León, por 40 años de ejercicio periodístico que contribuyen al legado y la memoria de Guanajuato.

También se entregará la Presea Eugenio Trueba Olivares, instituida en 2014 en memoria del exrector de la Universidad de Guanajuato y director emérito del Teatro Universitario. Esta distinción reconoce la trayectoria y aportación de artistas o agrupaciones guanajuatenses que han participado en el Cervantino y enriquecido la vida cultural del estado.

Este año, recibe dicha distinción Sara Pinedo, creadora guanajuatense que ha transformado el teatro comunitario mediante el Proyecto Ruelas, que aprovecha la memoria, participación y activismo, vinculando territorios, juventudes y derechos humanos con escenarios nacionales e internacionales.

Mike Patton y su proyecto Mondo Cane hacen vibrar la Alhóndiga de Granaditas.

Posteriormente, la Gobernadora acompañada de Karla Curiel De Icaza, Secretaria de Cultura del Gobierno de México, presenció el espectáculo inaugural en la explanada de la Alhóndiga de Granaditas, encabezado por Mike Patton con su proyecto Mondo Cane.

Esta presentación abre 16 días de encuentro artístico y confirma a Guanajuato como escenario cultural de México y del mundo.

Mondo Cane es un espectáculo que reúne a Estados Unidos, Italia y México mediante una propuesta intensa, teatral y envolvente. Mike Patton, conocido por desafiar géneros y ampliar las posibilidades de la voz en agrupaciones como Faith No More, Mr.

Bungle, Tomahawk y Fantômas, presenta una faceta de su trayectoria. Mondo Cane reimagina el pop italiano de las décadas de 1950 y 1960 mediante arreglos orquestales y una sensibilidad cinematográfica.

Durante 90 minutos, Patton interpretó en italiano piezas que van de la energía de Urlo Negro, de The Blackmen, a la belleza de Senza Fine, de Gino Paoli, y la fuerza cinematográfica de Deep Down, de Ennio Morricone. Es una forma de devolver vigencia a canciones de la memoria popular mediante una lectura contemporánea, audaz y sorprendente.

Francia en la Fiesta del Espíritu

La apertura ocurre en una edición que tiene a Francia como país invitado de honor, al cumplirse 200 años de relaciones diplomáticas entre México y Francia.

Su presencia va más allá de una delegación artística, permite fortalecer una relación construida desde la cultura, la educación, el patrimonio y la cooperación.

La programación francesa incluye música, teatro, danza, ópera, arte urbano y propuestas multidisciplinarias que muestran la diversidad de su creación contemporánea.

Cuenta FIC 54 con el Escenario de la Gente

Como parte del Festival Internacional Cervantino, el Escenario de la Gente acerca la Fiesta del Espíritu a las comunidades y reconoce la diversidad cultural de Guanajuato.

Éste año, el Escenario de la Gente, ubicado en la Plaza San Roque, presenta música y danza tradicional y popular mexicana, con la participación de 409 artistas de agrupaciones de 16 municipios de Guanajuato.

Su objetivo es brindar proyección a creadoras, creadores y agrupaciones de distintos municipios, fortaleciendo la identidad, la participación y el intercambio de saberes.

Para el Gobierno de la Gente, el Cervantino demuestra que la cultura puede unir generaciones y países, abrir conversaciones y ayudarnos a mirar el mundo de otra manera, expresó la Gobernadora Libia Dennise.

“El Festival Internacional Cervantino nació aquí, creció aquí. echó raíces aquí. Y desde aquí se proyectó al mundo. Nació de la imaginación de artistas, de estudiantes y de una comunidad que decidió abrir sus calles a la cultura”.

“Por eso compartimos el Cervantino con México y con el mundo entero, y hoy estamos entusiasmados por recibirlos y abrir nuestro corazón una vez más”, concluyó.

En este evento también estuvo presente Delphine Borione, Embajadora de Francia en México; Lizeth Galván Cortés, Secretaria de Cultura de Guanajuato; Claudia Susana Gómez López, Rectora General de la Universidad de Guanajuato; Samantha Smith Gutiérrez, Presidenta Municipal de Guanajuato; y Juan Carlos Montesinos Carranza, Presidente del Consejo Consultivo del Sistema DIF Estatal.