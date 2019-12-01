Sábados Infantiles de la Casa del Faldón presenta Érase una Niña

Querétaro, Querétaro, 30 de octubre del 2025.- Como parte del ciclo Sábados Infantiles, el Centro Cultural Casa del Faldón presentará los días 8, 15, 22 y 29 de noviembre la obra “Érase una niña”, Poemas y versos de Sor Juana Inés de la Cruz para reír, cantar y bailar, bajo la dirección de Sandra Ugalde, a cargo del grupo El Pregonero Teatro.

Durante la puesta en escena la monja Jerónima Elizabeth Ramírez (Belilla) quién fuera sobrina, dama de compañía y asistente de Sor Juana Inés de la Cruz durante su estadía en el Convento de San Jerónimo en la ciudad de México, cuenta a través del tiempo, vida y obra de la monja capuchina en su etapa infantil.

El hilo de la historia se entrelaza entre los textos, anécdotas y poemas de la religiosa, quien de manera interactiva canta, baila, lee y cuenta los textos más famosos y otros no tan famosos de Sor Juana, que tiene un carácter lúdico, comenzando por el himno a santa Catarina a quien la actriz le ha puesto una melodía que el personaje canta junto con las y los asistentes.

De esta manera Pregonero Teatro y Sandra Ugalde tienen como objetivo acercar al joven público a las palabras de Sor Juana con títeres, un teatro kamishibai (teatro japonés) y una actriz que caracteriza a las mujeres de la obra, para que, como lo dice Juanita, las palabras, sin entenderlas, dancen dentro de su cabeza.

Con entrada libre, “Érase una niña” se presentará los días 8, 15, 22 y 29 de noviembre, a las 17:00 horas, en el Centro Cultural Casa del Faldón que se ubica en la calle Primavera, número 43, Barrio de San Sebastián, en la ciudad de Querétaro.