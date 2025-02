Revive la Orquesta Filarmónica del Estado de Querétaro el anime en el Teatro Metropolitano

Querétaro, Querétaro, a 3 de febrero de 2025.- La Orquesta Filarmónica del Estado de Querétaro (OFEQ) invita al público a vivir una experiencia multisensorial única el próximo jueves 6 de febrero, en el Teatro Metropolitano, porque se hará el concierto "Los Ecos del Anime", donde la emoción de la música sinfónica se fusionará con proyecciones en pantalla gigante.

Bajo la dirección de Mark Kadin, la OFEQ interpretará los temas más emblemáticos de las series y películas de anime que han marcado generaciones, con un programa que incluirá Sailor Moon, Dragon Ball Z, Neon Genesis Evangelion, Studio Ghibli, Pokémon, y muchas más, en un espectáculo que promete despertar la nostalgia y la emoción de las y los asistentes.

El espectáculo combinará la majestuosidad de la música en vivo con visuales cautivadoras de los animes favoritos, para crear un ambiente inmersivo que transportará al público al corazón de las icónicas historias japonesas.

La OFEQ interpretará "Legend of Moonlight", “El Viaje de Chihiro”, "Mary-Go-Round of Life", "Magia", “Decisive Battle - Cue", "Fly Me to the Moon", "Oath Sign", "The Girl Who Fell", "Inner Universe", "Anna ni Issho Datta no ni", "Haruka Kanata", "Go!!!", "Shinzou wo Sasageyo", "Aincrad", "Aim to be a Pokémon Master", "Brothers", "Melissa", "Lion", "We Are" y "Cha-La Head-Cha-La".

Los boletos están disponibles en www.filarmonicadequeretaro.org y en la calle Ignacio Manuel Altamirano, número 18, en el Centro Histórico de Querétaro, en horario de 10:30 a 14:00 horas.