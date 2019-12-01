Abandonan cuerpo maniatado en Uruapan, Michoacán; dejaron cartulina con un mensaje

Uruapan, Michoacán, 9 de febrero del 2026.- El cuerpo de un hombre que fue asesinado a balazos, el cual estaba atado de manos y pies y al cual sus ejecutores le dejaron un mensaje escrito en una cartulina, fue hallado en calles de la colonia Valle Dorado de esta ciudad de Uruapan, Michoacán.

Al respecto se informó que autoridades policiacas fueron alertadas de que sobre la calle Ario de Rosales, de la referida colonia, estaba tirado el cuerpo sin vida de una persona.

Al sitio se trasladaron elementos de la Policía Municipal, quienes tras confirmar el reporte, solicitaron la intervención de la representación social.

Acto seguido se constituyó en el sitio personal de la Unidad de Servicios Periciales y Escena del Crimen (USPEC) quienes quienes dieron fe del levantamiento del cuerpo de una persona el cual presentaba lesiones producidas por proyectil de arma de fuego estaba atado de manos y pies y tenía un mensaje escrito en una cartulina, restos que fueron llevados al Semefo para los efectos de ley.