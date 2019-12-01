Refuerza Sedena operativos en Colón y San Juan del Río, Querétaro

Querétaro, Querétaro, 9 de febrero del 2026.- El comandante de la XVII Zona Militar en Querétaro, José Guillermo Lira Hernández informó que se como parte las acciones que mantiene el Ejército Mexicano en la entidad, es la vigilancia y coordinación interinstitucional para la reforzar los operativos en las zonas donde pasan los ductos de Petroleros Mexicanos (Pemex) con el objetivo de evitar el robo de combustible, principalmente en los municipios de Colón y San Juan del Río.

Reconoció que con el despliegue y reforzamiento de operativos se ha logrado reducir el robo de hidrocarburos en la zona, aun así, dichos municipios siguen siendo áreas prioritarias dentro de la estrategia de seguridad.

“Nos va con base al despliegue que tenemos, esto nos permite contener el robo de hidrocarburo; no se logra como quisiéramos, hay incidencia sobre todo en la parte donde corren los ductos aquí en el estado, en los municipios de San Juan del Río y Colón principalmente”, dijo.

Mencionó que con la declaratoria de febrero, como el mes del Ejército y la Fuerza Aérea Mexicanos, la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena) también refuerza su presencia en actividades cívicas y de proximidad social.

“Es una campaña que surge a iniciativa de la Secretaría de la Defensa Nacional para que el mes de febrero sea conocido como el mes del Ejército y la Fuerza Aérea Mexicanos, sobre todo por las importantes fechas efemérides que tenemos a lo largo del mes”.

De manera paralela, el personal militar mantiene la aplicación del Plan DN-III-E en su modalidad de apoyo a la población vulnerable por la temporada de frío, mediante la entrega de pan y café caliente en comunidades serranas y zonas con bajas temperaturas.

Hasta el momento se han realizado cerca de 50 entregas de estos apoyos, principalmente en municipios como Pinal de Amoles, Cadereyta de Montes, Tolimán y Arroyo Seco, además de acciones en Querétaro, Amealco y Huimilpan.

Las autoridades militares indicaron que estas labores continuarán mientras persistan las condiciones climáticas adversas, con el objetivo de salvaguardar a la población más expuesta.