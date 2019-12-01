Confirman asesinato de cinco trabajadores mineros secuestrados en Concordia, Sinaloa

Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 9 de Febrero de 2026 a las 18:20:59

Concordia, Sinaloa, 9 de febrero del 2026.- Familiares confirmaron el asesinato de cinco de los diez trabajadores de una mina que fueron secuestrados en el municipio de Concordia, Sinaloa. Las víctimas fueron localizadas en una fosa clandestina descubierta el pasado 5 de febrero, en las inmediaciones de la comunidad de El Verde.

Las personas identificadas hasta el momento son: José Ángel Hernández Vélez, Ignacio Aurelio Salazar Flores, José Manuel Castañeda Hernández, José Antonio Jiménez Nevárez y Jesús Antonio de la O Valdez.

La Fiscalía General de la República (FGR) confirmó la identificación de los cinco cuerpos y señaló que estos serán trasladados a los estados de Zacatecas, Chihuahua, Sonora y Guerrero, de donde eran originarios.

Respecto al hallazgo de la fosa clandestina, el gobernador de Sinaloa, Rubén Rocha Moya, indicó que aún no se ha determinado el número total de cuerpos localizados, por lo que no se descarta que correspondan a los diez trabajadores de la mina que fueron privados de la libertad.

Tras la confirmación de las primeras víctimas, la empresa minera canadiense Vizsla Silver Corp expresó su consternación por los hechos. “Estamos devastados. Nuestras más profundas condolencias a las familias de nuestros colegas, amigos y compañeros de trabajo, y a toda la comunidad de Concordia”, señaló en un comunicado Michael Konnert, presidente y CEO de la compañía.

La empresa indicó que su prioridad continúa siendo la localización segura de las personas que permanecen desaparecidas, así como el acompañamiento y apoyo a las familias afectadas durante este proceso.

Las investigaciones continúan a cargo de la FGR, mientras las autoridades mantienen resguardada la zona donde se realizan las diligencias.