Reúne Paseo de las Luminarias a 215 mil asistentes en su edición 25 en Celaya, Guanajuato

Autor: Lidia Centeno / Noventa Grados | Fecha: 15 de Noviembre de 2026 a las 23:07:11

Celaya, Guanajuato, a 15 de noviembre de 2026.- A 25 años de su consolidación, el Paseo de las Luminarias volvió a reunir a generaciones de celayenses en torno a una tradición que combina historia, cultura y creatividad, manteniendo encendida la memoria de quienes forman parte de sus raíces.

Con el tradicional Ritual de Iniciación, encabezado por el presidente municipal, Juan Miguel Ramírez Sánchez, y Aleida Isabel Ocampo Jiménez, directora general del Instituto de Arte y Cultura de Celaya, arrancó el recorrido del Paseo de las Luminarias en su edición número 25, como parte del Festival de las Ánimas.

En punto de las 6:00 de la tarde del domingo, alrededor de 5 mil participantes y 215 mil asistentes se concentraron en las principales calles de la ciudad para mantener viva esta tradición que honra la memoria de quienes se adelantaron en el camino.

Miles de familias de los barrios tradicionales de San Antonio, Santiaguito y Tierras Negras disfrutaron de una tarde de convivencia, mientras admiraban las impresionantes caracterizaciones, vestuarios y creaciones que cientos de participantes prepararon para formar parte de este recorrido.

Entre calaveras vivientes, catrinas, personajes prehispánicos y representaciones de antiguos oficios, el contingente avanzó por las principales vialidades, acompañado por las luminarias encendidas en las viviendas, una costumbre que forma parte de la identidad y memoria colectiva de los celayenses.

El recorrido contempló cuatro paradas para la entrega de ofrendas en los barrios de Tierras Negras, Santiaguito y San Antonio, además de una última frente al Panteón Municipal Norte, que simbolizó la llegada de las ánimas a su última morada.

Como parte de esta edición también se realizó el décimo sexto Concurso de Calaveras Vivientes, con categorías que incluyeron cortejos fúnebres, oficios tradicionales, catrinas y catrines, personajes prehispánicos y una categoría infantil.

Esta celebración tiene sus raíces en las antiguas prácticas de los habitantes que encendían fogatas, luminarias y hachones en las puertas de sus casas para alumbrar el trayecto nocturno durante el traslado de restos de los antiguos camposantos al primer panteón civil de la ciudad.