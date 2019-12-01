Restauración de Misión Concá con avance del 20 por ciento en Arroyo Seco, Querétaro

Querétaro, Querétaro, 21 de noviembre del 2025.- La restauración de la Misión de San Miguel Conca, en Arroyo Seco, registra un avance del 20% como parte de los trabajos impulsados por la Secretaría de Desarrollo Urbano y Obras Públicas a través de la Dirección de Proyectos y Construcción en Sitios y Monumentos. La intervención forma parte del programa estatal y federal para conservar los templos franciscanos del siglo XVIII declarados Patrimonio Cultural de la Humanidad por la UNESCO.

Los trabajos actuales se concentran en la limpieza y consolidación de los estucos de la portada principal, así como en la eliminación de microorganismos que afectaban la capa pictórica. De manera paralela, avanzan las labores preliminares para rehabilitar las cubiertas del inmueble, considerado uno de los referentes arquitectónicos de la Sierra Gorda.

La dependencia estatal señaló que la obra busca garantizar la preservación del valor histórico y cultural del templo, protegerlo del deterioro natural y mantenerlo en condiciones adecuadas para la visita y uso comunitario. Estas acciones impactan a más de 13 mil habitantes de la región al fortalecer la identidad local y el turismo cultural.

