Querétaro, abre el telón a la “escena nacional del Teatro” 

Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 30 de Septiembre de 2026 a las 16:18:04

Querétaro, Querétaro, a 30 de septiembre de 2026.- Como antesala a la celebración de la edición 46 de la Muestra Nacional de Teatro (MNT), el Poder Ejecutivo de Querétaro, a través de la Secretaría de Cultura (SECULT), anunció el arranque del programa “Escena Querétaro”, una jornada local que se desarrollará del 30 de septiembre al 31 de octubre para proyectar la creación dramática local antes del encuentro nacional, afirmó, Ana Paola López Birlain, titular de la dependencia estatal.

Informó que este festival previo reunirá a 279 artistas en 41 funciones, con la participación de 41 propuestas representativas de la entidad, las cuales se desplegarán en 26 recintos públicos y foros independientes de la capital y la zona metropolitana.

Subrayó que, por primera vez en su historia, Querétaro se convertirá en la sede principal del máximo encuentro escénico del país, pactado para realizarse del 5 al 14 de noviembre de 2026.

“Querétaro está listo para recibir por primera vez la Muestra Nacional de Teatro (...). Queremos llegar a noviembre mostrando esa fuerza”.

Destacó el rol fundamental de las compañías y salas independientes, señalando que durante años han sostenido la oferta cultural y la formación de audiencias.

Aclaró que estos recintos no solo funcionarán como sedes de los montajes, sino que asumirán un papel activo en las mesas de encuentro y la programación del evento.

Resaltó la contribución del arte dramático como motor económico para actores, dramaturgos, técnicos, diseñadores y gestores, así como una herramienta para la cohesión social y la cultura de paz en la entidad.

En materia de descentralización, las autoridades confirmaron que las actividades de la 46 MNT no se limitarán a la zona conurbada, sino que llegarán a los municipios de Amealco de Bonfil, Corregidora, Jalpan de Serra y Pinal de Amoles, convocando a creativos de 27 entidades del país y participación delegacional de los 32 estados mediante el programa Jóvenes en la Muestra.

Homenaje a la trayectoria local

Dentro de los anuncios principales, López Birlain confirmó que durante el desarrollo de la MNT se entregará la Medalla Javier Villaurrutia a Francisco “Paco” Rabell y Ana María “Anita” Rabell, referentes y fundadores del icónico teatro Corral de Comedias, en reconocimiento a su legado histórico dentro de las artes escénicas de la entidad.

Finalmente, López Biralín puntualizó que todas las funciones de "Escena Querétaro" y de la Muestra Nacional de Teatro contarán con entrada gratuita para el público en general. En la presentación del programa también estuvo presente el coordinador Nacional de Teatro del Instituto Nacional de Bellas Artes y Literatura (INBAL), Luis Mario Moncada.

Luis Mario Moncada, el coordinador Nacional de Teatro del Instituto Nacional de Bellas Artes y Literatura (INBAL), auguró un gran éxito al encuentro e indicó que además de Querétaro, también habrá funciones en los municipios de Amealco de Bonfil, Corregidora, Pinal de Amoles y Jalpan de Serra.

Verónica Lagunas Carranco, La integrante de la Dirección Artística de la Muestra, se dijo maravillada al conocer los diversos escenarios y espacios culturales con que cuenta Querétaro y afirmó que el teatro ayuda a permanecer en equilibrio, pero también en una reflexión permanente de lo que somos y de la naturaleza humana

Sobre los programas paralelos que se desarrollarán durante la MNT2026, dijo que serán Radar de pensamiento crítico, Muestra de Diseño Escénico Integral, Jóvenes a la muestra, Los mitotes, Salas de ensayo y Laboratorio de Creación Escénica, Investigación Social e Imaginación Política.

Marta Daniela Salgado, titular de la Secretaría de Cultura del Municipio de Querétaro, indicó que la dependencia a su cargo está siempre dispuesta para hacer equipo y brindar espacios para muestras de teatro como la MNT2026, para llevar la expresión a su máximo esplendor.