Queréndaro celebra Festival de Muertos “Raíces y Alma” con actividades culturales, artísticas y el tradicional concurso de altares

Fecha: 30 de Octubre de 2025 a las 11:23:13

Queréndaro, Michoacán, a 30 de octubre de 2025.– El Ayuntamiento de Queréndaro invita a la ciudadanía a disfrutar del Festival “Raíces y Alma”, una celebración llena de color, arte y tradición que se llevará a cabo del 31 de octubre al 2 de noviembre, en el marco de las festividades de Día de Muertos.

Las actividades tendrán lugar en la Plaza Principal y la Presidencia Municipal, con presentaciones culturales y artísticas, así como la proyección de películas familiares como Coco y La Monja, para disfrutar en comunidad.

Uno de los momentos más esperados será el Desfile Simbólico de Catrinas, que partirá desde el panteón “Eterno Descanso” rumbo a la Presidencia Municipal, uniendo a familias, escuelas e instituciones en un recorrido lleno de color, música y tradición.

Asimismo, se llevará a cabo el Concurso de Altares, abierto a instituciones educativas, gremios, asociaciones y público en general, bajo la organización de la Dirección de Cultura.

El jurado calificador estará integrado por el Lic. Ignacio González Ferreira, licenciado en Artes Visuales; Ana Karen López Mesa, diseñadora gráfica; y el párroco de Queréndaro.

Los ganadores recibirán premios por administración directa en el siguiente ejercicio fiscal:

• Primer lugar: $100,000

• Segundo lugar: $45,000

• Tercer lugar: $20,000

Con este festival, el Ayuntamiento de Queréndaro, encabezado por la Presidenta Municipal Diana Caballero Romero, refrenda su compromiso con la preservación de las tradiciones mexicanas, el impulso al talento local y la promoción de espacios de convivencia para todas las familias querendarenses.

La cartelera completa de actividades se encuentra disponible en las redes sociales oficiales del Gobierno Municipal de Queréndaro.