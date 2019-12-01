Queréndaro celebra Festival de Muertos “Raíces y Alma” con actividades culturales, artísticas y el tradicional concurso de altares

Queréndaro celebra Festival de Muertos “Raíces y Alma” con actividades culturales, artísticas y el tradicional concurso de altares
Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 30 de Octubre de 2025 a las 11:23:13
Compartir en FacebookCompartir
Compartir en Twitter Twittear
Compartir en WhatsApp Mensajear

Queréndaro, Michoacán, a 30 de octubre de 2025.– El Ayuntamiento de Queréndaro invita a la ciudadanía a disfrutar del Festival “Raíces y Alma”, una celebración llena de color, arte y tradición que se llevará a cabo del 31 de octubre al 2 de noviembre, en el marco de las festividades de Día de Muertos.

Las actividades tendrán lugar en la Plaza Principal y la Presidencia Municipal, con presentaciones culturales y artísticas, así como la proyección de películas familiares como Coco y La Monja, para disfrutar en comunidad.

Uno de los momentos más esperados será el Desfile Simbólico de Catrinas, que partirá desde el panteón “Eterno Descanso” rumbo a la Presidencia Municipal, uniendo a familias, escuelas e instituciones en un recorrido lleno de color, música y tradición.

Asimismo, se llevará a cabo el Concurso de Altares, abierto a instituciones educativas, gremios, asociaciones y público en general, bajo la organización de la Dirección de Cultura.

El jurado calificador estará integrado por el Lic. Ignacio González Ferreira, licenciado en Artes Visuales; Ana Karen López Mesa, diseñadora gráfica; y el párroco de Queréndaro.

Los ganadores recibirán premios por administración directa en el siguiente ejercicio fiscal:
    •    Primer lugar: $100,000
    •    Segundo lugar: $45,000
    •    Tercer lugar: $20,000

Con este festival, el Ayuntamiento de Queréndaro, encabezado por la Presidenta Municipal Diana Caballero Romero, refrenda su compromiso con la preservación de las tradiciones mexicanas, el impulso al talento local y la promoción de espacios de convivencia para todas las familias querendarenses.

La cartelera completa de actividades se encuentra disponible en las redes sociales oficiales del Gobierno Municipal de Queréndaro.

Noventa Grados
Más información de la categoria
Aseguran en Morelia, Michoacán, vehículo relacionado a robo con violencia 
Automovilista fallece calcinado tras accidente en la Siglo XXI
Fatal accidente en laterales de Paseo de la República en Querétaro
Hombre pierde la vida al interior del parque Querétaro 2000
Más información de la categoria
Invitan a la 4ª edición del Mascotafest: convivencia, adopción y causa animal en Morelia
Ponen en libertad a joven de 13 años que baleó a su mamá en la CDMX por quitarle el celular
Michoacán facilita filmaciones en comunidades purépechas durante Noche de Muertos
Separan del cargo a subdirectora contra feminicidios en Chiapas tras denuncia de madres buscadoras
Comentarios