Próximo domingo, inicia la XVI Feria de la Catrina en Capula

Morelia, Michoacán, a 12 de octubre de 2026.- El próximo domingo inicia la XVI Feria Nacional Artesanal y Cultural de la Catrina de Capula, una celebración que busca fortalecer la actividad artesanal, comercial, turística y cultural de esta tenencia de Morelia.



Con el impulso del presidente municipal Alfonso Martínez Alcázar, el Gobierno de Morelia promueve espacios que contribuyen a la economía de las tenencias, amplían las oportunidades de venta para las y los productores y mantienen vivas las tradiciones que forman parte de la identidad de Morelia.



En ese sentido, del 18 de octubre al 3 de noviembre, la Plaza Principal de Capula será el punto de encuentro para disfrutar y adquirir piezas elaboradas en barro, desde las tradicionales catrinas hasta loza, artículos decorativos y otras creaciones que dan identidad a esta comunidad alfarera. La feria estará abierta de 10:00 a 22:00 horas.



Esta edición contará con la participación de 210 artesanas y artesanos de Capula, además de 15 expositores invitados de otras regiones de Michoacán, quienes ofrecerán productos que muestran la riqueza y diversidad del trabajo artesanal del estado.



Como parte de las actividades, el domingo 18 de octubre se realizará el desfile de Catrinas a las 11:00 de la mañana, seguido de la inauguración de la feria. También habrá un programa cultural, presencia de cocineras tradicionales y el concurso de catrinas organizado por el gobierno del estado.



Para el Gobierno de Morelia la feria representa una oportunidad para que las familias y visitantes conozcan el trabajo de las y los artesanos, consuman productos locales y disfruten de las tradiciones que distinguen a Capula, especialmente durante la temporada de Día de Muertos.