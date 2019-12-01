Presente López Birlain en la Reunión Nacional de Cultura en Chetumal, Quintana Roo

Querétaro, Querétaro, 9 de diciembre del 2025.- La secretaria de Cultura, Ana Paola López Birlain, participó en la Reunión Nacional de Cultura 2025, a celebrarse este 8 y 9 de diciembre en Chetumal, Quintana Roo, un encuentro en el que las y los titulares de cultura del país dialogan, comparten estrategias y fortalecen lazos para avanzar hacia una política cultural de Estado.

Durante su estancia, la funcionaria expuso los resultados del trabajo colaborativo que hizo posible el vigésimo octavo Festival de la Huasteca, desarrollado con la participación de los seis estados que comparten esa región y destacó la importancia de impulsar la economía creativa como motor de desarrollo.

Anunció además que en marzo de 2026 Querétaro será sede de un encuentro de negocios que reunirá a líderes de las industrias creativas, tecnológicas y culturales de todo el país.