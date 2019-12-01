Presentan “Foto Venta”, espacio para dar a conocer el arte a través de la fotografía en Querétaro

Autor: Gustavo Trejo / Noventa Grados | Fecha: 14 de Abril de 2026 a las 21:09:14

Querétaro, Qro., 14 de abril de 2026.- La titular de la Secretaría de Cultura del estado de Querétaro, Ana Paola López Birlain, presentó “Foto Venta”, una iniciativa que busca acercar el arte a la ciudadanía mediante la comercialización directa de obra fotográfica, con precios accesibles, teniendo como sede el Centro de las Artes (Ceart) el próximo 18 y 19 de abril.

Destacó que este proyecto forma parte de una estrategia para impulsar el desarrollo económico a través del arte, al tiempo que se generan espacios de encuentro entre artistas y público.

“Hoy presentamos fotoventa, una iniciativa del programa Arte para llevar; que se realizará los días 18 y 19 de abril aquí en el Centro de las Artes. Este proyecto responde a una visión clara, hacer de la cultura un motor de desarrollo”, dijo.

Subrayó que esta plataforma permitirá a los creadores comercializar directamente su obra, al tiempo que se fortalece el ecosistema cultural en la entidad con actividades multidisciplinarias.

“Fotoventa genera algo fundamental para nuestras y nuestros creadores, la posibilidad de conectar directamente con el público y así que puedan comercializar su obra”.

Reiteró que la política cultural del estado busca consolidar a las industrias creativas como un sector estratégico que contribuya al desarrollo social y económico de Querétaro.

“Hoy hablamos de industrias creativas y de economía naranja con acciones concretas, de impulsar la profesionalización, de abrir mercados y de construir oportunidades reales para quienes crean”.

Explicó que el evento reunirá a más de 27 artistas, colectivos y escuelas, además de ofrecer un programa cultural complementario con música, danza, teatro y actividades familiares, lo que permitirá ampliar la experiencia para los asistentes.

Por su parte, el fotógrafo queretano Oscar Soria Ledesma compartió su experiencia como talento emergente, destacando la importancia de este tipo de espacios para quienes inician en el ámbito artístico.

“Yo estoy muy agradecido, y muy contento por participar en esta Fotoventa, me emociona mucho porque yo empecé a los diez años y jamás me imaginé que cuatro años después estaría aquí”.

Resaltó el valor de convivir con artistas consolidados y aprender de su trabajo, lo que fortalece su desarrollo profesional.

“Me emociona mucho ver el trabajo de gente con más experiencia obviamente que yo y pues poder conocer el trabajo de esas personas”.

Foto Venta busca consolidarse como una plataforma incluyente que fomente el consumo de arte y contribuya a la formación de públicos, al ofrecer desde piezas accesibles hasta propuestas de mayor valor artístico, promoviendo así que más personas integren el arte en su vida cotidiana.