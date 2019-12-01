Presentan en el CEART el libro Ricarda y otras obsesiones, en Querétaro

Presentan en el CEART el libro Ricarda y otras obsesiones, en Querétaro
Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 11 de Octubre de 2026 a las 07:24:16
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Querétaro, Qro, 11 de octubre de 2026.- La secretaria de cultura del estado, Ana Paola López Birlain, asistió a la presentación del libro “Ricarda y otras obsesiones”, del escritor Juan Antonio Isla, una propuesta literaria que apuesta por la narrativa contemporánea y por las obras que exploran las complejidades de la experiencia humana.

La titular de la SECULT destacó el valor de los espacios culturales de la dependencia como puntos de reunión para la literatura, el pensamiento y la creación contemporánea, al tiempo que reafirmó su compromiso de fomentar la lectura para apoyar a las y los escritores queretanos y como forma de impulso a la cultura de paz.

Desde su título, el libro, publicado por Helvética Ediciones, propone un acercamiento a las pasiones, los deseos y las obsesiones que atraviesan la vida de sus personajes. En la presentación Elizabeth González y Carlos Campos dieron lectura al relato “El caballero de terciopelo verde” y hubo música de Erik Satie, con Typhaine Alessandra, al piano.

En el Centro de las Artes de Querétaro, el evento constituyó una oportunidad para acercarse a la obra de Juan Antonio Isla y reconocer la importancia de los espacios públicos dedicados al encuentro entre autores, lectores y comunidades culturales.

 

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